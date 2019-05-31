بالوثائق.. التعليم تعلن عن 127 زمالة دراسية في 3 دول

2019/05/31 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زمالات دراسية في ثلاث دول.وذكر بيان لمكتب الوزير ” تود دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ان تعلن عن توفر 10 زمالات بحثية ممنوحة من قبل الجامعة التقنية للهندسة المدنية في بوخارست / رومانيا للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراة بواقع تدريسيين اثنين لكل اختصاص من الاختصاصات […]

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