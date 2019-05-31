2019/05/31 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعترض على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعترض على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعترض على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).