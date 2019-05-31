إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في عموم ايران

2019/05/31 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنطلقت صباح اليوم الجمعة مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في عموم ايران والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويشارك الملايين من أبناء الشعب الايراني وشعوب العالم في هذه المسيرات التي تعم جميع المحافظات والمدن الايرانية وباقي دول العالم.يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني {ثدس} دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين.انتهى

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