رحلتنا في الكون

2019/05/31 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا لها من رحلة

تبدأ من ظهر الأب الى بطن الأم

ومن بطن الأم إلى ظهر الأرض

ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرض

من بطن الأرض إلى

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