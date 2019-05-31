إيران: السعودية تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب اسرائيل

2019/05/31 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بياني القمتين العربية والخليجية، فيما أكدت أن السعودية تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب اسرائيل.وذكرت الوزارة في بيان، “ندين بياني القمتين العربية والخليجية، كونهما لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء”.وأضافت أن “السعودية تستغل شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران”.

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