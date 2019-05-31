صالح يعترض على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالسعودية

2019/05/31 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة اعترض الرئيس العراقي برهم صالح، على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي انعقدت يوم الخميس في مكة المكرمة، والذي ندد “بتدخل” إيران في شؤون الدول الأخرى.وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان، إن “العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران

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