2019/05/31 | 09:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن دعم بلاده لترؤس نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان.
جاء ذلك ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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