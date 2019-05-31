English | كوردى

اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته


اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته
2019/05/31 | 09:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن دعم بلاده لترؤس نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان.

جاء ذلك ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا