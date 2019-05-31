اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته

2019/05/31 | 09:22

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بغداد:سومر نيوز

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن دعم بلاده لترؤس نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان.

جاء ذلك ب...

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