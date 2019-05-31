محافظ كركوك يطالب السياسيين بالكف عن التصريحات المتشنجة (لن تخدم المحافظة)

2019/05/31 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الاطراف السياسية الى تجنيب المحافظة تصريحاتهم "المتشنجة" تجاه كركوك، مؤكدا ان المدينة تشهد اوضاعا امنية مستقرة طيلة الفترة الماضية وماحصل اخيرا سيتم التحقيق فيه وملاحقة المتورطين.

جاء ذلك خلال بيان اصدره محافظ كركوك في ساعة متاخرة من يوم امس الخميس (31 آيار 2019) ادان فيه "التفجيرات التي ضربت مدينة كركوك واستهدفت المدنيين العزل الذين خرجوا من دور العبادة او للتسوق استعدادا للاحتفاء بعيد الفطر ما ادى الى مصرع ثلاثة مدنيين واصابة 18 اخرين".

وأكد الجبوري، ان "استهداف امن مواطني كركوك الذين انعم الله عليهم بالامن والسلام طيلة الاشهر الماضية بفضل اداء قواتنا البطلة، ووعي ومسؤولية مواطنينا يدعوننا لكي نوكد ان امن وسلامة مواطني كركوك هو خط احمر لا يمكن تجاوزه وتعمل قواتنا البطلة الان للوصول الى منفذي هذه الهجمات الغادرة والقصاص منهم وتقديمهم للقضاء العادل".

ودعا محافظ كركوك "الاطراف السياسية الى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تعمل على تازيم الوضع في كركوك"، مطالبا رئيس اللجنة الامنية، ومكونات كركوك كافة الى "الوقوف مع القوات الامنية والإبلاغ عن الحالات المشبوهة وتفويت الفرصة على من له نية للاصطياد بالمياه العكرة".

وشهدت كركوك يوم امس الخميس، سلسلة تفجيرات، استهدفت اماكن تجارية وسط المحافظة، ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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