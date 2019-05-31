مصدر أمني: إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة بانفجار رمانة يدوية على منزل موظف في وزارة العدل بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد

2019/05/31 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة بانفجار رمانة يدوية على منزل موظف في وزارة العدل بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "انفجارا بواسطة رمانة يدوية على منزل موظف في وزارة العدل ضمن مدينة الصدر أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة"، دون ان يذكر اي تفاصيل أخرى.

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