2019/05/31 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأعربت عن رفضها لهما، موضحة أن البيانين لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء.

وقالت الخارجية إن السعودية "تستغل شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة سياسية ضد إيران".وأضافت أن السعودية "تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب إسرائيل عبر بث الخلاف بين دول المنطقة والدول الإسلامية، بدلا من طرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس".وكانت الدول العربية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت محطتين لضخ النفط داخل المملكة وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.وفي بداية قمة عربية طارئة في مكة، قال ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، إن النظام الإيراني مستمر في "تهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها".وفي ختام القمة، التي عُقدت بدعوة من السعودية، طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".كما اتفقت الدول العربية، في البيان الختامي للقمة، على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، واعتبار عمليات إطلاق الصواريخ البالستية "إيرانية الصنع" من اليمن على المملكة "تهديدا للأمن القومي العربي".لكن العراق، الذي تربطه علاقات جيدة بإيران، اعترض على البيان الختامي للقمة.



وحذر الرئيس، برهم صالح، في كلمته أمام القمة، من اندلاع حرب شاملة إن لم يتم إدارة الأزمة الحالية بشكل حسن.وجاءت القمة العربية بعد أخرى لمجلس التعاون الخليجي، عقدت في مكة بدعوة من السعودية كذلك.وفي البيان الختامي للقمة الخليجية، أدانت الدول الأعضاء الهجمات الأخيرة في المنطقة، مؤكدة على اتفاقية الدفاع المشترك بينها والتي تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا.كما دعا البيان إيران إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف تهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية".وتواجه إيران اتهامات بالمسؤولية عن الهجمات في الآونة الأخيرة، وتنفي الحكومة الإيرانية هذه الاتهامات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران ترد على بيان قمتي مكة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران ترد على بيان قمتي مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).