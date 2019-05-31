بعد اعتراضه على بيان القمة العربية الختامي.. الحوثيون يشكرون برهم صالح

2019/05/31 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رئيس الجمهورية برهم صالح، بعدما أبدت بغداد اعتراضها على البيان الختامي للقمة العربية

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