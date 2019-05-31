2019/05/31 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس من المعروف أن الحصى تتشكل في كلى الإنسان بسبب تكتل بعض المعادن والأملاح على شكل حبيبات صغيرة أو كبيرة فيها، وفي أحيان معينة تبقى الحصى عالقة، وفي أطوار أخرى تجرفها السوائل في مجرى البول إلى خارج الجسم.لذا كلما أكثر المريض من الماء سيساهم ذلك في إذابة الأملاح والتخلص منها بشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على طرق معالجة حصى الكلى منزلياً وكالة خطوة برس.

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