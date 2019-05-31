2019/05/31 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية الايرانية : الرياض تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب الكيان الاسرائيلي

رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي البيان الصادر عن

قادة بعض الدول العربية والذي وردت فيه اتهامات لا اساس لها ضد

الجمهورية الاسلامية.

واشار موسوي الى ان البيان لا يمثل رأي جميع الدول الأعضاء لافتا

الى إن السعودية "تستغل شهر رمضان ومكة المكرمة وتوظفهما كأداة

سياسية ضد إيران ، واضاف أن الرياض"تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق

مطالب الكيان الاسرائيلي عبر بث الخلاف بين دول المنطقة والدول

الإسلامية، بدلا من طرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية

القدس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية : الرياض تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب الكيان الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية : الرياض تنتهج سياسة خاطئة من خلال تحقيق مطالب الكيان الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).