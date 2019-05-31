إنطلاق فعاليات يوم القدس العالمي في بغداد

2019/05/31 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت فصائل المقاومة الاسلامية بمسيرة يوم القدس العالمي في العاصمة

بغداد، لمساندة الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرات المليونية صباح اليوم الجمعة في منطقة شارع فلسطين

شرقي بغداد، بمناسبة يوم القدس العالمي، الذي دعا إليه الامام

الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف في الجمعة الاخيرة

من رمضان في كل عام".



هذا وشهدت المسيرة حضورا واسعا لعدد كبير من

المنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني.

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