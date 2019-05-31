بدء اعمال القمة العربية بمكة المكرمة

2019/05/31 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت فجر اليوم الجمعة بمدينة مكة المكرمة أعمال القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في تونس كلمة أكد فيها أن القمة العربية تعكس الاهتمام الخاص للمملكة العربية السعودية […]

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