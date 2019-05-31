2019/05/31 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديفيس يتمسك بترك نيو أورليانز لوس أنجلس – أكدت وسائل إعلام أميركية متخصصة أن نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنتوني ديفيس لا يزال مصرا على الانتقال من نيو أورليانز بيليكانز وأبلغ النائب الجديد لرئيس النادي ديفيد غريفين نيته الرحيل.والتقى ديفيس برفقة وكيله ريتش بول رئيسه غريفين للمرة الأولى بعد تعيينه الشهر الماضي نائبا للرئيس لعمليات كرة السلة، بحسب موقع “ذي أتلاتيك”.ونقل الموقع عن مصدر في النادي “من غير المرجح تغير موقف ديفيس بعد هذه المقابلة”.وكان غريفين يأمل في أن يغير ديفيس رأيه مع حصول بيليكانز على الخيار الأول في “درافت” ما سيتيح له ضم الموهبة الصاعدة زيون وليامسون في يونيو.وأنهى بيليكانز موسم 2019 في المركز الثالث عشر ضمن المنطقة الغربية مع 33 فوزا و49 خسارة.وكان ديفيس طلب الانتقال في فبراير الماضي، معلنا أنه لن يمدد عقده الذي سينتهي في 2021، فيما يعتقد أن لوس أنجلس ليكرز سيكون وجهته المفضلة.لكنّ مسؤولي الفريق يرفضون رحيل اللاعب الذي خاض كامل مسيرته مع نيو أورليانز منذ 2012 وبمقدوره أن يصبح لاعبا حرا في صيف 2020.وكان ديفيس أفضل مسجل لفريقه بمعدل 25.9 نقطة في المباراة، بيد أنه شارك في الأدوار الإقصائية مرتين فقط وتعد أفضل نتيجة له الإقصاء أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (1-4) في الدور الثاني لموسم 2018.وباستثناء أي مفاجأة، سيختار فريق ولاية لويزيانا في 20 يونيو في نيويورك اللاعب الصاعد بسرعة صاروخية زيون وليامسون (18 عاما) الذي بدأت المقارنات بينه وبين نجم ليكرز ليبرون جيمس.ونال الجناح وليامسون، صاحب البنية الجسدية القوية جائزة “نايسميث” لأفضل لاعب في الموسم المنقضي في دوري الجامعات الأميركي تحت ألوان جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية.وبلغ معدل تسجيله 22.6 نقطة و8.9 متابعات في المباراة واشتهر بكراته الساحقة “دانك” الاستعراضية.

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