ايران ترفض بيان قمة مكة: لايمثل جميع الاعضاء

2019/05/31 | 09:52

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متابعة:سومر نيوز

ادانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأعربت عن رفضها لهما، موضحة أن البياني...

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