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ايران ترفض بيان قمة مكة: لايمثل جميع الاعضاء


ايران ترفض بيان قمة مكة: لايمثل جميع الاعضاء
2019/05/31 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة:سومر نيوز

ادانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأعربت عن رفضها لهما، موضحة أن البياني...

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