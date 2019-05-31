بارزاني يعلق على تفجيرات كركوك ويبعث برسالة لبغداد

2019/05/31 | 09:52

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بغداد:سومر نيوز

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الحكومة العراقية الى جهد مشترك مع اقليم كوردستان ...

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