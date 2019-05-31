2019/05/31 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
استشهد ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في منطقة أبي صيدا بمحافظة ديالى العراقية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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