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استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق


استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق
2019/05/31 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

استشهد ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في منطقة أبي صيدا بمحافظة ديالى العراقية.

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