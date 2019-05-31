2019/05/31 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

استشهد ستة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في منطقة أبي صيدا بمحافظة ديالى العراقية.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 بتفجير إرهابي وهجوم مسلح في ديالى بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).