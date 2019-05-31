الصحة تعلن حصيلة تفجيرات كركوك

2019/05/31 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة، حصيلة التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك مساء أمس الخميس.

وذكر مصدر في الوزارة لوكالة {الفرات نيوز} ان "حصيلة التفجيرات في كركوك انتهت بشهيدين و٣٨ جريحاً".وأشار الى "إستنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار حتى الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ولازالت العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".وكانت محافظة كركوك شهدت مساء أمس الخميس انفجار 6 عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، حيث أسفرت عن استشهاد ٣ أشخاص وإصابة ١٦ آخرين، بحسب خلية الإعلام الأمني.انتهى

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