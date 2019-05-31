لجنة الصدر الثلاثية تعلن حسم العديد من الملفات

2019/05/31 | 09:53

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت اللجنة المكلفة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (31 أيار 2019) حسم العديد من الملفات في المشاريع التجارية، التي تخص المنتمين للتيار الصدري.

وقالت اللجنة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "استمرت بالعمل ليلاً ونهاراً وبعد التعاون المنقطع النظير من المؤمنين جزاهم الله خيراً وبعد التحري والمتابعة لمئات المعلومات من قبل اخوتكم في قسم التحري والمتابعة تم حسم العديد من الملفات".

واضاف البيان أن "الأيام القادمة سيتم الإعلان عّنها بعد مصادقة اللجنة الثلاثية".

وكانت اللجنة قد أصدرت (18 أيار 2019)، بياناً قالت فيه إنها ستكشف نتائج التحقيقات عند الانتهاء منها.

وذكرت اللجنة في بيانها: "منذ اللحظة الأولى من تكليفنا من قبل مقتدى الصدر شكلنا اللجنة الخاصة بتلقي الشكاوي ضد الذين يمارسون الأنشطة أو الأعمال التجارية باسم آل الصدر الكرام".

وأضافت، أنه "بمعدل يومي تصلنا مئات من الشكاوى ومن مختلف المحافظات العراقية على شخصيات وأسماء مختلفة..



لذا نعاهد مقتدى الصدر وأبناء الشعب العراقي بأننا سنتعامل مع جميع الشكاوى والمعلومات بحرفية وشفافية ولن نهمل أية معلومة تردنا وعند إكمال الإجراءات اللازمة والتحقق من صحة المعلومات الواردة إلينا فإننا سنطلعكم على كافة النتائج المتحققة وفضح الفاسدين دون أي تردد، ولا نخاف في الله لومة لائم".

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