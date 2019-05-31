2019/05/31 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قدّم رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة “أنصار الله” الحوثية محمد علي الحوثي، شكره الرئيس العراقي برهم صالح، بعدما أبدت بغداد اعتراضها على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة.وقال الحوثي عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، “شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثي يشكر العراق لرفضه البيان الختامي للقمة العربية الطارئة وكالة خطوة برس.

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