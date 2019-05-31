2019/05/31 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر في شرطة كركوك، بمقتل واصابة 21 شخصاً في عدد من الانفجارات وقعت في مناطق وسط المدينة.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوات ناسفة انفجرت في مناطق طريق بغداد وشارع القدس وسط كركوك”.





وأشار الى ان “الانفجارات ادت الى مقتل 6 واصابة 15 اخرين، فيما قامت القوات الامنية بتطويق مناطق الانفجارات وفتح تحقيق بالحوادث”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة 21 شخصاً في تفجيرات بمناطق وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة 21 شخصاً في تفجيرات بمناطق وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).