2019/05/31 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حركة انصار الله تشكر العراق على موقفه في قمة السعودية

شكر رئيس اللجنة الثورية العليا لحركة أنصار الله محمد علي

الحوثي الرئيس العراقي برهم صالح، بعدما أبدت بغداد اعتراضها على

البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة.

وقال محمد علي الحوثي عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، “شكرا للعراق

ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين

اليمن والعراق”.واعتبر محمد علي الحوثي أن موقف أمس “أثبت أن البيانات مكتوبة مسبقا

للقمم، وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية”.واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة أمس

الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة انصار الله تشكر العراق على موقفه في قمة السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة انصار الله تشكر العراق على موقفه في قمة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).