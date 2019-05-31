العراق يعترض على البيان الختامي للقمة العربية

2019/05/31 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض العراق، يوم أمس الخميس، خلال حضوره للقمة العربية في السعودية على صياغة البيان الختامي للقمة العربية، مبينا انه لم يشارك في صياغته.وقال رئيس الجمهورية برهم صالح خلال حضوره القمة العربية في السعودية، ان "العراق لا يزال يمر بتحديات خطيرة والمنطقة تمر بتحولات عصيبة وننظر إليها من واقع خاص، مبينا ان الجمهورية الاسلامية في إيران دولة مسلمة وجارة للعراق ولا نتمنى استهداف أمنها واستقراراها من مصلحة المنطقة والدول العربية".

وأضاف، ان "أمن العراق يعد مرتكزا لأمن المنطقة وان اي تصادم في المنطقة سيعرض أمن العراق للخطر".

واكد صالح خلال القمة، ان "العراق يدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني فيما دعا إلى إنهاء الأزمة في سورية واليمن، مشيرا الى ان العراق مع السودان والجزائر في تطلعات شعوبها".

وانسحب مفتي العراق الشيخ الصميدعي من البيان الختامي حيث وصف البيان بانه، تحشيد واثارة للطائفية ويحث على التفرقه والتحشيد ضد الجمهورية الاسلامية في إيران", انتهى/ ف

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