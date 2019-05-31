بعد تفجيرات كركوك.. الصدر مخاطبا الحكومة: تصرفي أو دعينا نتصرف

2019/05/31 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى "التصرف" على خلفية سلسلة من التفجيرات في مدينة كركوك.

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