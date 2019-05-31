2019/05/31 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الجمعة، الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية و التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخراً.وشدد الكعبي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، على “ضرورة ابعاد هذه المحافظات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب رئيس البرلمان يطالب الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع عاجل لبحث أسباب التفجيرات الإرهابية بكركوك وكالة خطوة برس.

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