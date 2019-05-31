عبد المنعم حمندي يلتقي بالادريس والهدهد

2019/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للشاعر"عبدالمنعم حمندي"ديوان شعري جديد عن دار ينابيع للنشر في دمشق.يقع في 120 صفحة من القطع المتوسط.كتبت قصائده ما بين عامي

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