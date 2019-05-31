English | كوردى

إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران


إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
2019/05/31 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا