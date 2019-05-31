2019/05/31 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في ساعة متأخرة من أمس الخميس، عن عدد الحرائق في عموم العراق خلال شهر ايار الحالي، مؤكدة أن المساحات المحترقة بلغت ٨٧٦٧ دونماً.وقال مصدر إن “موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨ ايار ٢٠١٩ لغاية ٢٩ ايار ٢٠١٩ في عموم العراق بلغت عدد الحوادث/ ١٧٨”.وأضافت أن “المساحة المحترقة بلغت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (,767 دونما مجموع المساحات المحترقة في أرجاء البلاد خلال شهر أيار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (,767 دونما مجموع المساحات المحترقة في أرجاء البلاد خلال شهر أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).