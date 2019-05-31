الكندي: مشاركة العراق في قمة الخليج يصب بمصلحة الجمهورية الاسلامية

2019/05/31 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين المحلل السياسي هاشم الكندي، الجمعة، ان حضور رئيس الجمهورية برهم صالح الى قمتي السعودية سيكون عاملا ايجابيا لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء على دول الخليج، وقد تدرج من ضمنها ايران، حيث سيصب ذلك في مصلحة الجمهورية الاسلامية ويبعد عنها الذرائع الاميركية.وقال الكندي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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