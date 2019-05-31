2019/05/31 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن انتهاء حصيلة تفجيرات كركوك عند شهيدين واصابة ٣٨ آخرين.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "حصيلة التفجيرات في كركوك انتهت الى ٣٨ جريحا وشهداء اثنين".واشار الى "استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار حتى الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مؤكدا "ما زالت العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير ارهابي في كركوك وهذه حصيلته) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير ارهابي في كركوك وهذه حصيلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).