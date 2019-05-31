تزامناً مع انطلاق مسيرات يوم القدس..القوات الأمنية تقطع الطرق المؤدية لشارع فلسطين

2019/05/31 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت القوات الأمنية، صباح الجمعة، الطرق المؤدية إلى منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، تزامناً مع انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي.

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