2019/05/31 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك ويحذر من استهداف المدن الآمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 10:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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