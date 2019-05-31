الكعبي يطالب الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع عاجل لبحث تفجيرات كركوك

2019/05/31 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، وبحث تداعياتها على امن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة.

وشدد الكعبي في بيان على ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة" مؤكدا ان "على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط أحمر".وأضاف ان "على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها لاسيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة".



ودعا الكعبي "القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية بالتوجيه في اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر، وإعادة تمركز القوات في المناطق والمحافظات والمدن المستهدفة للحيلولة دون استهداف المواطنين الأبرياء العزل سيما خلال ايام عيد الفطر المبارك لتفويت الفرصة على الزمر الإرهابية وافشال مخططاتهم الخبيثة".وتقدم الكعبي بخالص التعازي لذوي الشهداء ، سائلا الباري العلي القدير ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.وكانت محافظة كركوك شهدت مساء أمس الخميس انفجار 6 عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، حيث أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 38 آخرين، بحسب وزارة الصحة.انتهى

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