هيأة رئاسة البرلمان تدعو الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع عاجل يناقش تفجيرات كركوك

2019/05/31 | 10:24

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بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الجمعة، 31 أيار، 2019، الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع عاجل يناقش تفجيرات كركوك.

وطالب الكعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية و التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، وبحث تداعياتها على امن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة".





وشدد الكعبي على "ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة"، مؤكدا ان "على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط احمر".





وتابع، ان "على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها سيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة".





ودعا "القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية بالتوجيه لاتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر، وإعادة تمركز القوات في المناطق والمحافظات والمدن المستهدفة للحيلولة دون استهداف المواطنين الأبرياء العزل سيما خلال ايام عيد الفطر المبارك لتفويت الفرصة على الزمر الإرهابية وافشال مخططاتهم الخبيثة".





وتقدم الكعبي "بخالص التعازي لذوي الشهداء، سائلا الباري العلي القدير ان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكانت تفجيرات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك بعبوات ناسفة استهدفت مول السلام، وجرزات عنتاب، ومثلجات عرفة، وبلازا مول، وشارع التربية، اسفرت عن مقتل 3 اشخاص واصابة 17 آخرين.

بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر أمني، الجمعة (31 أيار 2019)، بوفاة منتسب في محطة كهرباء القرة شمالي محافظة البصرة بصعقة كهربائية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منتسباً لقي حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في محطة القرنة الـ400 في محط

بغداد اليوم- كركوك

أعلن مستشفى كركوك العام، الخميس (30 أيار 2019)، ارتفاع حصيلة سلسلة التفجيرات التي شهدتها المحافظة، الى 23 قتيلاً وجريحاً، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال إعلام المستشفى في بيان له، إن "20 جريحاً و3 قتلى، وصلوا الى المستش

بغداد اليوم- كركوك

دعت الهيأة التنسيقية العربية العليا في كركوك، الخميس (30 أيار 2019) المواطنين الى الوقوف مع القوات الأمنية صفاً واحداً، فيما وجهت نداء اليهم للتبرع بالدم، وذلك بعد سلسلة تفجيرات شهدتها المحافظة، وأوقعت نحو 20 شخصاً بين قتيل وجري

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