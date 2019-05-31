محذرا من استهداف مدن أخرى.. الكعبي يطالب بعقد اجتماع استثنائي قبل عيد الفطر

2019/05/31 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الجمعة، الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر للوقوف على أسباب الخروقات

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