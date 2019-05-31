التربية النيابية تكشف اسباب تدني نسب النجاح للسادس الابتدائي

2019/05/31 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بينت لجنة التربية النيابية، الجمعة، اسباب تدني نسب النجاح للسادس الابتدائي بعد اعلان نتائج الامتحانات في عدد من المحافظات، لافتة الى ان ضعف تأليف المناهج واكتضاض الطلبة في المدارس عاملان رئيسيان في تدني نسب النجاح.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تدني نسب نجاح طلبة السادس الابتدائي بعد […]

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