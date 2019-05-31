رئيس أركان الجيش يوجه عمليات نينوى بإعتقال جنود ظهروا في فيديو مخل

2019/05/31 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، باعتقال عدد من الجنود ظهر احدهم وهو يتحرش بطفل فيما تضمن الفيديو “اعترافا” من الجندي بالاعتداء على والدة الطفل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلق “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس اركان الجيش العراقي وجه قائد عمليات نينوى باعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري يسيؤن لسمعة الجيش العراقي، كما وامر بفتح تحقيق فوري بالموضوع اعلاه”.





وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جندي يجلس طفلا في حضنه ويلفظ بكلمات تظهر تحرشه بالطفل، فيما اظهر المقطع والدة الطفل تقف بعيداً وألمح الجندي بوجود اساءة مخلة بالشرف طالت المرأة.

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