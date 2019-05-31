2019/05/31 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أطلقت وزارة التعليم العالي، العمل بنظام الإجازات الدارسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على رفع حالة التريث بالإجازات الدراسية خارج البلاد للاختصاصات العلمية والانسانية”.





ودعا البيان، الوزارت والجهات غير مرتبطة بالوزارة والهيئات والرئاسات الثلاثة الى “ترشيح منتسبهم للدراسة خارج العراق وللاختصاصات التي تكون وفق إحتياجات دوائرهم”.





وأكد البيان، “على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والتخطيط تقوم بمراجعة طلبات وتخصصات المرشحين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التعليم تطلق الاجازات الدارسية خارج العراق لسنة 2020) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التعليم تطلق الاجازات الدارسية خارج العراق لسنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).