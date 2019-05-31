لماذا لم يطرح موضوع اخراج القوات الاميركية من العراق على طاولة البرلمان؟

2019/05/31 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان عدم التركيز على موضوع اخراج القوات الاجنبية من العراق ناجم عن عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على طرح هذا الموضوع بشكل حقيقي داخل البرلمان.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء اشار بكتاب رسمي الى ان عدد القوات الاجنبية المتواجدة في العراق […]

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