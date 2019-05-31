عرب كركوك: يجب ترك التصريحات المتشنجة والتركيز على أمن المحافظة

2019/05/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

دعت الهيئة التنسيقية العربية العليا في كركوك، السياسيين كافة الى ترك التصريحات المتشنجة والتركيز على أمن المحافظة.





وقالت الهيئة التنسيقية العربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تعرضت محافظتنا العزيزة في هذه الايام المباركة الى هجمة شرسة من أعداء العالم والإنسانية وخفافيش الليل وأصدقاء الظلام وبعد ان استتب الامن والاستقرار في محافظتنا العزيزة بعد عملية فرض القانون، حيث تم تفجير اكثر من ستة مواقع مكتضة بالابرياء من النساء والأطفال لذا نهيب باهالنا في مدينة كركوك الحبيبة أن يقفوا شيبا وشبابا صفا واحدا مع قواتنا الامنية المسلحة كما ندعوا جمهورنا الكريم للتوجه إلى المستشفيات لتبرع بالدم”.





وأضافت، “في الوقت الذي تدين الهيئة التنسيقية العربية العليا هذا العمل الجبان وتقف مع القوات الامنية في مساندتها في حفظ الأمن والامان فإنها تدعو كافة السياسيين إلى ترك التصريحات المتشنجة والتركيز على الحفاظ على أمن كركوك بدلا من محاولات الاصطفاف القومي لكسب مصالح شخصية”.

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