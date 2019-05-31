رئاسة البرلمان تدعو الرئاسات الثلاث لعقد اجتماع عاجل يناقش تفجيرات كركوك

2019/05/31 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الكعبي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" على الرئاسات الثلاث عقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية و التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، وبحث تداعياتها على امن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة".وطالب الكعبي بالتشديد على ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة".واكد، انه" على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط احمر".واشار الى انه" على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها سيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة".انتهى..م.ر

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