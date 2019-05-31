مسيرات يوم القدس تنطلق في بغداد وطهران

2019/05/31 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام ايرانية، إن" مراسم مسيرة يوم القدس العالمي بدأت في ساعات الصباح الاولى بمشاركة شعبية واسعة".وبينت، أن" المشاركين في مسيرة "يوم القدس العالمي" رفعوا شعار عاما ينص على أن "يوم القدس العالمي أفشل صفقة القرن ويثبت تطلعات فلسطين".يذكر ان الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني".انتهى..م.ر

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