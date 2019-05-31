فصائل شيعية تستعرض ببغداد

2019/05/31 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقامت فصائل مسلحة شيعية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة استعراضا بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يوافق اخر يوم جمعة من كل شهر رمضان، والذي يجرى في ايران ومؤخرا في العراق منذ عام 1979 بدعوة من الخميني.ونظمت الفصائل مسيرة في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد وحملوا شعارات "نحو القدس" ولا لصفقة القرن".وبهذه الاثناء علق الباحث السياسي الاسرائيلي المعروف ايدي كوهين على تنظيم الاستعراض في بغداد.وكتب كوهين على حسابه بفيسبوك، "يا عراقيين حرروا نفسكم من ايران وبعدين تفضلوا لفلسطين.اصبحتم أضحوكة ومهزلة.محافظة إيرانية بامتياز".

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