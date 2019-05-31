بالصور.. الرئيس روحاني وكبار المسؤولين الايرانيين يشاركون بمسيرات يوم القدس

2019/05/31 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك كبار المسوولين الايرانيين الي جانب مختلف شرائح ومكونات الشعب الايراني اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني وللرفض مشاريع

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