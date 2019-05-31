2019/05/31 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التقاعد الوطنية توضح تفاصيل توزيعها الرواتب التقاعدية

31/05/2019 10:54:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

نشرت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) تفاصيل هيئة التقاعد الوطنية ، الجمعة ، لـ صرف الرواتب العسكرية سابقاً

وجبة الشهر ( ١ ) يصرف راتب الشهرين ( ١ و٢ )

وجبة الشهر ( ٣) يصرف راتب الشهرين ( ٣و ٤ )

وجبة الشهر ( ٥ ) يصرف راتب الشهرين ( ٥و٦ )

وجبة الشهر ( ٧ ) يصرف راتب الشهرين (٧و ٨ )

وجبة الشهر ( ٩ ) يصرف راتب الشهرين ( ٩و١٠ )

وجبة الشهر ( ١١ ) يصرف راتب الشهرين ( ١١ و ١٢ )

الرواتب المدنية سابقاً كما ياتي

وجبة الشهر ( ٢ ) يصرف راتب الشهرين ( ٢و٣)

وجبة الشهر (٤ ) يصرف راتب الشهرين ( ٤و٥ )

وجبة الشهر ( ٦ ) يصرف راتب الشهرين (٦ و ٧ )

وجبة الشهر ( ٨ ) يصرف راتب الشهرين ( ٨ و ٩ )

وجبة الشهر (١٠ ) يصرف راتب الشهرين ( ١٠ و ١١ )

وجبة الشهر ( ١٢ ) يصرف راتب الشهرين ( ١٢ و ١ من العام القادم )

اي ان الهيئة تصرف راتب شهر مقدما والآن عندما أصبحت الرواتب شهرية تصرف الهياة راتب الشهر في ذات الشهر

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