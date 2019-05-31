2019/05/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن جارتها الشمالية قد قامت بمعاقبة المبعوث الخاص لها في الملف الأمريكي.فبحسب ما نشرت صحيفة “تشوسون إيلبو” الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية قد أعدمت ممثلها الخاص في مجلس الدولة والمختص بالشأن الأمريكي بسبب فشل القمة الأمريكية-الكورية الشمالية في هانوي.وبحسب الصحيفة، فإنه تم إعدام كيم هيوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الشمالية تعدم خمسة دبلوماسيين بسبب فشل المحادثات مع أمريكا وكالة خطوة برس.

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