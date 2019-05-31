إنتهاء حصيلة تفجيرات كركوك ودعوة لاجتماع عاجل للرئاسات الثلاث

2019/05/31 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلسة- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الصحة، إنتهاء حصيلة التفجيرات الستة التي شهدتها محافظة كركوك مساء أمس الخميس عند شهيدين و٣٨ جريحاً.من جانبه طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة الرئاسات الثلاث بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك، للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة […]

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