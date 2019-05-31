الحوثي يشكر العراق على رفضه للبيان الختامي للقمة العربية

2019/05/31 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عبر رئيس اللجنة الثورية العليا بحركة “أنصار الله” الحوثيين، محمد علي الحوثي ، الجمعة، عن شكره للعراق، مشيرا إلى أن موقفها في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن.وذكر الحوثي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق”.[…]

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